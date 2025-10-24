İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

BEYRUT, 24 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında 2 Hizbullah üyesinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan devletine ait Ulusal Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre, İsrail'in akşam saatlerinde güneydeki Arabsalim kasabasında bir evi hedef alan İsrail hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. İsrail'in gün içerisinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine yönelik saldırılarında ise 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan ordusundan bir istihbarat kaynağı, Xinhua'ya yaptığı açıklamada ülkenin doğusuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin Hizbullah üyeleri Muhammed Haydar Cezini ve Hişam Halil olduğunu belirtti.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği çatışmalara büyük ölçüde son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.