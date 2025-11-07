İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Ölü, 12 Yaralı
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tura belediyesi ve diğer bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
ABBASİYE, 7 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güneyindeki Tura belediyesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, aynı gün Lübnan'ın güneyine düzenlenen bir başka İsrail saldırısında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Teyr Debba kasabasına yönelik saldırıda ise 1 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ajans, İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine bağlı Tura ile Abbasiye kasabaları arasındaki bölgeyi hava saldırısıyla hedef aldığını aktardı.
Kaynak: Xinhua / Güncel