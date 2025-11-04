Haberler

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırılarda bir otomobil ve bir motosiklet hedef alındı.

BEYRUT, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında Hizbullah üyesi 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın resmi ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının pazartesi günü öğleden sonra el-Duveyir kasabasında bir otomobili üç güdümlü füzeyle hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Ajans, İsrail'e ait bir başka insansız hava aracının ise Ayta el-Şaab köyünün Ebu Laban Mahallesi'nde bir motosiklete saldırı düzenlediğini kaydetti.

Halk Sağlığı Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi yaptığı açıklamada, saldırıda bir Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Lübnan ordusundan bir istihbarat kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada "El-Duveyir saldırısında hayatını kaybeden kişinin Muhammad Hadid adlı bir Hizbullah üyesi olduğunu, Ayta el-Şaab saldırısında hayatını kaybeden kişinin ise Youssef Naameh Srour adlı bir Hizbullah üyesi olduğunu" söyledi.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği çatışmalara büyük ölçüde son vermişti. Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
