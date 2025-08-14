İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 1 Ölü, 2 Yaralı

BEYRUT, 14 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) ilk saldırıda Haris-Haddasa ana yolundaki bir otomobili iki füzeyle hedef aldı; saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Zebkin kasabasında bir motosikletin hedef alındığı diğer saldırıda ise iki kişi yaralandı.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği ve bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara son vermişti.

Anlaşma kapsamında İsrail güçlerinin 18 Şubat'a kadar Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi öngörülüyordu. Ancak İsrail, Lübnan'da kilit öneme sahip 5 noktada birlik bulundurmaya ve Hizbullah'tan gelen tehditleri ortadan kaldırma gerekçesiyle güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.