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İsrail'in Lübnan'a Geniş Kapsamlı Saldırısı: 10 Ölü, 29 Yaralı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa bölgesine düzenlediği saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin detayları paylaştı. Tansiyonun yüksek olduğu bölgedeki saldırılar devam ediyor.

- İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı saldırı: 10 ölü, 29 yaralı

NEBATİYE - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki Bekaa bölgesine kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında tansiyon düşmüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki Bekaa bölgesine geniş çaplı saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Hristiyanların çoğunlukta olduğu Keserwan bölgesindeki dağlık Maaysrah kasabasına yönelik saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Güneydeki Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana kasabasına yönelik saldırıda ise 6 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Güneydeki dağlık Chouf bölgesindeki Joun köyüne saldırıda ise en az 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyine 40 roket

İsrail ordusu, Hizbullah'ın ülkenin kuzeyindeki Safed şehrine 40 roket ateşlediğini, roketlerden bazılarının imha edildiğini, birinin ise eve isabet ederek hasara yol açtığını aktardı.

İsrail'in Lübnan'a Geniş Kapsamlı Saldırısı: 10 Ölü, 29 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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