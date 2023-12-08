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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Saldırılarda Hizbullah savaşçıları ve siviller de hayatını kaybetti.

BEYRUT, 8 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnan askeri kaynakları, ülkenin güneyinin iç kesimlerine düzenlenen İsrail hava saldırılarında 3 Hizbullah savaşçısının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İç kesimlerdeki Rimeyş köyünün eteklerinde İsrail topçu ateşi nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiğini belirten kaynaklar, Kunin köyündeki okullarının yakınında bir bölgeyi hedef alan İsrail saldırısında ise 10 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Kaynaklara göre, Lübnan'ın güneydoğusundaki Tell el-Hammam bölgesini hedef alan İsrail topçu ateşi saldırısında da bir sivil yaralandı.

Öte yandan Hizbullah'ın askeri kanadı İslami Direniş, savaşçılarının Perşembe günü ülkenin güneyindeki Halta köyünün karşısında bulunan Mitat bölgesi de dahil olmak üzere 11 İsrail mevkiine ve toplanma noktasına bir dizi saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda bir İsraillinin öldüğünü, birinin de yaralandığını açıkladı.

7 Ekim'de İsrail'e beklenmedik bir saldırı düzenleyen Hamas'a destek vermek amacıyla Hizbullah'ın da İsrail'e onlarca roket fırlattığı 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda şu ana kadar Lübnan tarafında 94 Hizbullah üyesi, 1 Lübnan askeri, 14 Hamas ve İslami Cihad üyesi ile 27 sivil olmak üzere 137 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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