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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 435 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 435 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı ise 92 bin 228 kişiye ulaştı.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 435 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a sürdürdüğü saldırıların toplam bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 435 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının da 92 bin 228 kişiye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Daha önce bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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