Beyrut'taki Yoğun Nüfuslu Mahalleler, İsrail Saldırılarından En Çok Etkilenen Bölge Oldu

BEYRUT, 9 Nisan (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik İsrail hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 8 Nisan 2026.

İsrail'in çarşamba günü Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 254 kişi hayatını kaybetti, 1.165 kişi de yaralandı. Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'nın verilerine göre, başkent Beyrut'taki yoğun nüfuslu mahalleler saldırılardan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

