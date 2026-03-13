İsrail'in Lübnan'a saldırılarında en az 19 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bekaa'nın orta kesimindeki Ber Elyas bölgesinde bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında Lübnan'daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk'un yaralandığı, 2 oğlunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedildi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Cenah semtinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine İHA'yla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlenen saldırıda hedef alınan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan İsrail ordusu sınır hattındaki Beyadir beldesinde bir evi havaya uçurdu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Sur kentindeki saldırıda 8 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki Sayda kentinin Favar semtinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güneyde Ernun-Kefer Tebnit beldeleri yolunda seyir halindeki bir motosiklet, İHA saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 1 kişi öldü.

Yine ülkenin güneyindeki Yatır beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.