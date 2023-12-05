İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda bir işçi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu bir işçi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Saldırı sonucunda Lübnan'da ölen sivil sayısı 23'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu bir işçi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri ağır topçu atışları ile Lübnan'ın güneyindeki Arnun beldesi ile Hardali Nehri arasındaki bölgede yer alan bir tavuk çiftliğini vurdu.

Topçu mermisinin çiftliğe isabet etmesi sonucu Suriye uyruklu Halid Ebu Abdo adındaki bir işçinin öldüğü ve ailesinden 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar ambulansla Sur kentindeki Şeyh Ragib Harb Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda Lübnan'da ölen sivil sayısı 23'e yükseldi. İsrail tarafında ise şu ana kadar 4 sivil öldü.

Ayrıca, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.