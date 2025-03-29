İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda 2 Ölü, 21 Yaralı
İsrail'in Kfar Tebnit ve Yahmar kasabalarına düzenlediği topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olay, 28 Mart 2025'te gerçekleşti.
KFAR TEBNİT, 29 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Kfar Tebnit kasabasına düzenlediği topçu saldırısının ardından yükselen dumanlar, 28 Mart 2025.
Lübnanlı sağlık yetkilileri Cuma günü İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kfar Tebnit ve Yahmar kasabalarına düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel