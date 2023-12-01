İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda, Hula beldesindeki bir ev hava saldırısına uğradı. Saldırıda Nasife Mazrani ve oğlu Muhammed hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Nasife Mazrani ve oğlu Muhammed'in hayatını kaybettiği kaydedildi.
İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında, 3'ü gazeteci ve 3'ü çocuk, ölen sivillerin sayısı 22'ye yükseldi.