İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği İHA Saldırısında Hizbullah Komutanı Öldürüldü

BEYRUT/KUDÜS, 26 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'a düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Hizbullah komutanı hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı öğle saatlerinde düzenlenen saldırının Nebatiye bölgesinde Haruf-Cibşit yolundaki ilkokulun yakınlarında bir aracı hedef aldığını bildirdi.

Halk Sağlığı Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin yaralandığını açıklarken, Lübnan ordusu istihbarat kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada saldırıda hedef alınan kişinin Halusiyye kasabasından Hizbullah'ın üst düzey Rıdvan Gücü komutanı Zeyn Futtuni olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri saldırıyı doğrularken Futtuni'nin Rıdvan Gücü'nün tanksavar komutanı olduğunu ve son dönemde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısını yeniden kurma çabalarına katıldığını öne sürdü.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Gazze'deki savaşın tetiklediği çatışmalara büyük ölçüde son vermişti.

Anlaşmaya rağmen İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki beş ana noktada kuvvetlerini bulundurmaya devam ediyor ve zaman zaman Hizbullah "tehditlerini" hedef aldığını öne sürerek Lübnan'da saldırılar düzenliyor.