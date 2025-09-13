İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Hizbullah Üyesi Öldü

BEYRUT, 13 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine cuma günü düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah üyesi öldü, iki kişi yaralandı.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre saldırı, Ayterun köyünde meydana geldi.

Lübnan ordusu istihbaratından bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada ölen kişinin, Hüseyin Halil Mansur adlı bir Hizbullah üyesi olduğunu söyledi.

Ulusal Haber Ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki orta kesimde yer alan Ayta el-Cebel köyündeki bir araca güdümlü füzeyle saldırması sonucu 2 kişi yaralandığını da duyurdu.

Ulusal Haber Ajansı ayrıca İsrail'e ait birden fazla İHA'nın Zahire, Vezzani ve Yerin köyleri ile Nakura kasabasına bomba attığını, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Hizbullah ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden sınır ötesi çatışmaları sona erdirmek amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda 27 Kasım 2024 bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya rağmen, İsrail ordusu zaman zaman Hizbullah'ın "tehditlerini" ortadan kaldırmak için Lübnan'da saldırılar düzenliyor ve 18 Şubat'ta tam çekilme süresinin dolmasının ardından hala Lübnan sınır bölgesindeki beş ana noktada varlığını sürdürüyor.