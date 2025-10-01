İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Kişi Öldü

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentine bağlı Kefra beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

Kefra'daki ana cadde üzerinde gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır olmak üzere 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in son olarak 29 Eylül'de Lübnan'ın doğusu ile güneyinde çeşitli hedeflere düzenlediği saldırılarda 2 Lübnanlı hayatını kaybetmişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüştü.

Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişinin öldü, 624 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.