İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Bi'al beldesinde düzenlediği insansız hava aracıyla (İHA) saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Ayn Bi'al beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İHA'yla otomobilin hedef alındığı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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