İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı. Saldırı sonucunda binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın iç kesimindeki Baalbek kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait insansız hava araçları, İsrail sınırına yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Baalbek kentinin Safri beldesinde bir binayı vurdu.
Saldırıda binadaki 3 sivilin yaralandığı, binanın ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.
İsrail ordusu da saldırıya dair yaptığı yazılı açıklamada, Safri'ye hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Ramye, Ayta eş-Şaab, Mervahin beldelerini vurduğunu duyurdu.
Ordu ayrıca, Suriye topraklarından İsrail yönüne iki atış yapıldığını bunların işgal altındaki Golan Tepelerindeki açık alana düştüğünü bildirdi.
İsrail ordusu, atış yapılan noktaları hedef aldığını kaydetti.