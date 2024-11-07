İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 25 Ölü

CEBELİ LÜBNAN, 7 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 25 kişinin hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğişne göre, İsrail'in Barja'da bir apartmanı hedef alan hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri halen enkaz altında kalanları arıyor.