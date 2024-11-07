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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 25 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 25 Ölü
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İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 25 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Barja'daki bir apartman hedef alınırken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları arıyor.

CEBELİ LÜBNAN, 7 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 25 kişinin hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğişne göre, İsrail'in Barja'da bir apartmanı hedef alan hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri halen enkaz altında kalanları arıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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