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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda ölenler arasında bir sağlık mensubu ve bir sivil bulunuyor. Bu saldırıyla birlikte Emel Hareketi mensubu ölenlerin sayısı 19'a, Lübnanlı sivil sayısı ise 61'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında iki kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yer alan Teyr Harfa beldesine saldırı gerçekleştirdi.

Teyr Harfa beldesine yakın noktaya 2 füzeyle düzenlenen saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

Ölenlerden birinin Şii Emel Hareketi'ne bağlı bir sağlık mensubu olduğu, diğerinin MTC Telekomünikasyon işçisi bir sivil olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 19'a, Lübnanlı sivil sayısı 61'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 294 Hizbullah mensubu, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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