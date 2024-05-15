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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sonucu ölenlerden biri Hizbullah mensubu Hüseyin İbrahim Mekki olarak açıklandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kenti ve El-Huş beldesi arasındaki kara yolu üzerinde bir aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah Hareketi, Sur saldırısında ölenlerden birisinin kendi mensubu olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ölen kişinin adının Hüseyin İbrahim Mekki olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise Sur kenti yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyı doğrulayan bir açıklama yaparak, olayda hayatını kaybeden Hüseyin İbrahim Mekki hakkında bilgiler paylaştı.

Açıklamada, Mekki'nin, Hizbullah'ın Lübnan güney cephesi saha komutanlarından olduğu ve 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarda aktif rol aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 297'ye yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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