Haberler

İsrail Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi: 8'i Gazeteci 19 Kişi Yaralandı

İsrail Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi: 8'i Gazeteci 19 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 19 kişi yaralandı. Saldırılarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi etkilenirken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

BEYRUT, 22 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü düzenlenen saldırılar Sayda kentine bağlı Kanarit başta olmak üzere pek çok kasaba ve köyü hedef aldı. Haberde, İsrail güçlerinin günün erken saatlerinde yayımladığı tahliye uyarısının ardından gerçekleştirdiği yoğun bombardımanda en az yedi binanın vurulduğu bildirildi.

Yerel basında, bölgedeki gelişmeleri takip eden 8 gazetecinin de saldırılarda yaralandığına dair haberler yer aldı. İsrail ordusundan ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, yaralılardan ikisinin yoğun bakıma alındığını, üçünün hastaneye kaldırıldığını ve 14 kişinin acil serviste tedavi edildiğini duyurdu.

İsrail'in diğer hava saldırılarında ise Cercua ve Kefur kasabalarındaki binaların yıkıldığı, Harayib ve Ensar köylerine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik sistematik bir saldırı politikası izlediğini belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in söz konusu eylemlerini, ateşkesin ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah "tehditlerini" gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan sınır bölgesindeki beş ana noktada da güçlerinin varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı