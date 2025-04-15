Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Suriye arasında büyük projeler için Şam'a gidiyor

Milyarlarca dolarlık projelerin görüşmeleri başlıyor
DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız

"Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız"
Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Saldırı, ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Aytarun beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Hafif ticari aracın hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü, biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Aytarun beldesine İsrail'e ait İHA'lardan lazer güdümlü 3 füze atıldığı belirtildi.

Hafif ticari bir aracın vurulduğu, İsrail ordusunun bölge sakinlerini korkutmak için Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel beldesine doğru ateş açtığı ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.