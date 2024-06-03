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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıya ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasının geçtiği haberlerde ise İsrail'e ait insansız hava aracının Sayda kentinin güneyindeki kara yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın araç saldırısına ilişkin geçtiği haberde, saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haberde, ölen kişiyle ilgili başka detay paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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