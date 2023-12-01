İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi daha öldü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin daha öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananların sivil olup olmadığına dair detaylar paylaşılmadı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin daha öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in Cebbeyn beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Söz konusu ölü ve yaralıların sivil olup olmadığına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

İsrail'in bugünkü Hula beldesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında anne ve oğlu ölmüştü.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, 87 Hizbullah mensubu, 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalarda Lübnan'da 22 sivil, İsrail'de 4 sivil yaşamını yitirdi.