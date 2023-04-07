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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Tahribata Neden Oldu

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Tahribata Neden Oldu

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BEYRUT, 7 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Cuma sabahı erken saatlerde Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yaptığı bildirimde Lübnan'ın güneyinden atılan roketlere misilleme yapacağını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Tahribata Neden OlduLübnan'ın güneyindeki Tire kenti yakınlarında bir bahçeyi hedef alan İsrail hava saldırısında evinin hasar görmüş çatısını inceleyen bir adam, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

BEYRUT, 7 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Cuma sabahı erken saatlerde Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yaptığı bildirimde Lübnan'ın güneyinden atılan roketlere misilleme yapacağını duyurdu. UNIFIL, İsrail ordusunun bildirimde bulunmasından kısa süre sonra Lübnan'ın Tire kenti çevresinde şiddetli patlamalar duyulduğunu kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Tahribata Neden Olduİsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tire kenti yakınlarında tarım arazilerine düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgeyi inceleyen Lübnanlılar, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Tahribata Neden OlduLübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarına İsrail'in düzenlediği hava saldırısı sonucu yıkılan bir köprüye bakan Lübnanlı çocuklar, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Tahribata Neden OlduLübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarındaki bir köprüye düzenlenen İsrail hava saldırısının ardından bölgeyi inceleyen Lübnanlılar, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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