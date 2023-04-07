İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Tahribata Neden Oldu
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BEYRUT, 7 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Cuma sabahı erken saatlerde Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yaptığı bildirimde Lübnan'ın güneyinden atılan roketlere misilleme yapacağını duyurdu.
BEYRUT, 7 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Cuma sabahı erken saatlerde Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yaptığı bildirimde Lübnan'ın güneyinden atılan roketlere misilleme yapacağını duyurdu. UNIFIL, İsrail ordusunun bildirimde bulunmasından kısa süre sonra Lübnan'ın Tire kenti çevresinde şiddetli patlamalar duyulduğunu kaydetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel