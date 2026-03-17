İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırıları sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi. 2 Mart'tan bu yana ölü sayısı 912, yaralı sayısı ise 2,221'e ulaştı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesine bugün düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye'ye bağlı Sultaniyye beldesinde bir araca yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
