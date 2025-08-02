İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırılarında 4 Hizbullah Üyesi Öldürüldü

BEYRUT, 2 Ağustos (Xinhua) - Lübnan'ın doğu ve güneyindeki Hizbullah mevzilerini hedef alan İsrail hava saldırılarında perşembe öğleden sonra Lübnan Hizbullahı'nın dört üyesi öldürüldü.

Lübnan güvenlik kaynakları cuma günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada 4 Hizbullah üyesinin Lübnan'ın güneyinde iç kesimlerdeki Cezzine kentinde yer alan Cermak/El-Ayşiye eksenindeki bir Hizbullah mevzisine yönelik hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hizbullah, yaptığı açıklamalarda dört üyesinin "Kudüs yolunda şehit olduğunu" belirtirken ayrıntı vermekten kaçındı.

Grup, ölenlerin isimlerinin Hasan Şerif Gamluş, Ali Muhammed Hammud, Nasif El-Abid Behce ve Hasan Muhammed El-Herşi olduğunu açıkladı.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere İsrail savaş uçakları perşembe günü öğleden sonra Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde ve ülkenin güneyinde iç kesimlerde yer alan Hizbullah mevzilerine 18 hava saldırısı düzenledi.