İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırılar, Sur ve Nebatiye kentlerinde yoğunlaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda ölenlerin toplam sayısının 2 bin 20'ye çıktığını bildirdi.

İsrail ordusunun, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki beldelerde düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı birçok beldeyi bombalamaya devam etti.

İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Kana beldesinde bazı evleri ve altyapıyı hedef aldığı saldırılar sonucu en az 5 sivil öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı el-Hiyam beldesinde de birçok noktayı hava saldırılarıyla bombaladı. Saldırılarda yaralanan 3 kişi hastaneye ulaştırıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Bafliye, Kavneyn ve diğer bazı beldeler de gece saatlerinde İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
