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İsrail'in Lübnan'a Bombardımanı: Dahiye Bölgesinde Büyük Yıkım

İsrail'in Lübnan'a Bombardımanı: Dahiye Bölgesinde Büyük Yıkım
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İsrail'in yaklaşık iki haftadır sürdürdüğü hava saldırıları sonucu Lübnan'ın Dahiye bölgesinde ciddi yıkım yaşandı. On binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Bombardımanlar sonucunda şu ana kadar 1328 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in yaklaşık 2 haftadır havadan bombalamaya devam ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki yıkım kameralara yansıdı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen ve İsrail'in yoğun hava saldırısı altındaki Dahiye bölgesinde, İsrail bombardımanı ciddi yıkıma neden oldu.

Dahiye'de İsrail'in hedef aldığı çok katlı onlarca binanın yerle bir olduğu ve çevredeki binaların da büyük hasar gördüğü gözlendi.

Bu sabaha karşı saat 04.00 civarında İsrail bombalarının vurduğu ve yerle bir olan binadan hala dumanların yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.

İsrail bombardımanının 23 Eylül'den bu yana hedefinde olan ve 9 gündür bombalanan Dahiye'de, geçen hafta da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü.

Yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Dahiye bölgesinden, İsrail'in ağır hava saldırılarından sonra on binlerce kişi göç etti.

-? ?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel

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