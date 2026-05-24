İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 21'e ulaştı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Nebatiye vilayetindeki Batı Sir beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentine bağlı Bazuriyye beldesinde bir motosikleti hedef alan saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tora ve Düveyr beldelerinde de motosikletleri hedef alan İHA saldırılarında 2 kişi öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da Arabsalim beldesinde düzenlenen hava saldırılarında 1'i sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun gün içerisinde ayrıca Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Böylece İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Hizbullah'tan misilleme saldırıları

Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak bugün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri ve askeri hedeflere yönelik en az 28 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın açıklamalarına göre saldırılarda Bayyada, Deyr Suryan, Dibil, Nakura, Tayba ve Reşaf'taki İsrail askerleri, komuta merkezleri ve askeri araçlar roket, topçu atışları ve kamikaze İHA'larla hedef alındı.

Ayrıca Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir Hummer aracını vurduğunu, bir "Hermes 450" tipi İHA ile bir savaş uçağına da karadan havaya füzelerle müdahale ettiğini öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.