İsrail'in Lüban'a İHA Saldırısı: 1 Ölü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişiyi hayatını kaybetti. Bu saldırı, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde insansız hava aracıyla (İHA) seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şaab beldesinde seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu.

Saldırıda, aracı kullanan kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölen kişinin daha önce serbest bırakılan eski esirlerden Muhammed Salih olduğu ifade edildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
