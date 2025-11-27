İsrail'in Kuzeyindeki Yerleşimlerde Savaş Korkusu: Yüzde 50 Dönmedi

Lübnan sınırındaki yerleşimlerde yaşayan İsraillilerin yarısının Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen savaş korkusuyla evlerine dönmediği bildirildi.

Israel Today gazetesinde yer alan haberde, "İsrail'in kuzeyinde durumun 7 Ekim 2023'ten önceki seviyeye dönmediği" belirtildi.

Gasbedilen Filistin topraklarında kurulan Kiryat Şmona yerleşim yerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun bölgeye geri dönmediği kaydedildi.

Metula yerleşim yerinde yaşayanların ise yalnızca yüzde 48'inin evlerine geri döndüğü aktarıldı.

İsrail'in gasbettiği Filistin topraklarında kurulan Manara ve Ştula yerleşim yerlerinde yaşayanların yarısının bölgeye geri dönmediği, İsrail'in Lübnan'ın güney sınırına ördüğü beton ayrım duvarının hemen yanındaki "Admit ve Misgav Am" yerleşimlerinde yaşayan İsrailli nüfusun yüzde 40'ının da artık burada yaşamadığı ifade edildi.

Kiryat Şmona'da yerleşimci İsraillilerin evlerini terk etmesinin ardından esnafın durumunun "vahim" olduğuna işaret edilen haberde, esnafın dükkanların yüzde 40'ını artık açmadığı ve ekonomik çöküşün eşiğinde olduğu belirtildi.