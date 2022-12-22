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İsrail'in Kuzeyindeki Tuz-Biber Müzesi

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İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentindeki Tuz-Biber Müzesi'nde yaklaşık 30.000 tuzluk ve biberlik sergileniyor.

İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentindeki Tuz-Biber Müzesi'nde yaklaşık 30.000 tuzluk ve biberlik sergileniyor.

Müzede, geleneksel giysili kediler, yılanlar ve figürler dahil olmak üzere her boyutta, temada ve şekilde tuzluk ve biberlik bulmak mümkün.

Müze, İsrailli bir koleksiyoncu tarafından 2018 yılında evinin arka bahçesinde açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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