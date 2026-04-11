İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan atılan roket ve İHA'lar nedeniyle gün boyu sirenler çaldı

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yönelik düzenlediği roket ve İHA saldırıları sonucu, İsrail yerleşimlerinde sirenler çalmaya başladı. İsrail’deki hava savunma sistemleri bazı saldırıları önledi.

İsrail ordusunun kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinden atılan roket ve İHA'lar nedeniyle, İsrail'in kuzey yerleşimlerinde gün boyu sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in kuzey sınırındaki Şlomi yerleşiminde bir binaya, Hizbullah'ın akşam saatlerinde attığı İHA'nın isabet ettiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, binada ufak çaplı hasar meydana geldiği ve yaralanan olmadığı aktarıldı.

Hizbullah'ın Şlomi ve çevresini hedef alan diğer İHA'larının hava savunma sistemlerince önlendiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail basını, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Karmiel yerleşimine 10 roketle saldırı düzenlediğini belirtti. İsrail hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunu önlediği, geri kalanların da açık alana düştüğü kaydedildi.

Safed, Nehariye, Akka kentleri ile Celile Bölgesi başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki pek çok yerleşimde, Hizbullah'ın attığı roketler ve İHA'lar nedeniyle sirenler gün boyu aralıklarla çaldı.

Hizbullah'ın Safed, Batı Celile ve Nehariye'ye attığı roketlerin önlendiği ya da açık alana düştüğü de basına yansıdı.

İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail, uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
