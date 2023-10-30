İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı

İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

The Times of Israel'in İsrail ordu kaynaklarından aktardığı habere göre, İsrail'in kuzeyinde bir tankın devrilmesi sonucu bir asker öldü, 2 asker ise ağır şekilde yaralandı.

Tankın devrilmesine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.