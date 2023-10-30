İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı
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İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı bildirildi.
İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü, 2 askerin ise ağır şekilde yaralandığı bildirildi.
The Times of Israel'in İsrail ordu kaynaklarından aktardığı habere göre, İsrail'in kuzeyinde bir tankın devrilmesi sonucu bir asker öldü, 2 asker ise ağır şekilde yaralandı.
Tankın devrilmesine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Güncel