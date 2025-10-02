İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

İsrailli hak örgütü "Adalah", İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve sivilleri alıkoymasını "uluslararası hukukun apaçık ihlali" şeklinde nitelendirerek aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

İsrail vatandaşı Araplar tarafından kurulan insan hakları örgütü Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yönelik "yasa dışı saldırı" en sert şekilde kınandı.

Açıklamada, filonun "Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve insani yardım koridoru açmayı hedefleyen barışçıl bir insani yardım misyonu" olduğu vurgulandı.

İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve sivilleri alıkoyması "uluslararası hukukun apaçık ihlali" şeklinde nitelendirilen açıklamada, "bu yasa dışı saldırının derhal durdurulması, aktivistlerin salıverilmesi, el konulan yardımların ve gemilerin bırakılması ve filonun Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.