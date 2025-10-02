İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Devam Ediyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırıların "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

İspanya basını ise İsrail'in saldırdığı ve yasa dışı şekilde ele geçirdiği 3 gemide gözaltına alınan aktivistlerin uyruklarını paylaştı.

Listeye göre, gözaltına alınanların 26'sı İspanyol, 9'u Türk, 7'si Malezyalı, 7'si Brezilyalı, 5'i ABD'li, 4'ü Fransız, 3'ü Alman, 3'ü İtalyan, 3'ü İrlandalı ve 3'ü İngiliz. Ayrıca listede 2'şer Portekizli, Polonyalı, Arjantinli, Meksikalı ve Ürdünlü ile 1'er Güney Afrikalı, Hollandalı, Fin, Yeni Zelandalı, İsveçli, Faslı, Sırp, Danimarkalı, Norveçli ve Tunuslu da yer alıyor.

"Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar"

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail'in yasa dışı alı koyduğu aktivistler 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı.3 dedi.

Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.