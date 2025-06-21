İsrail'in Kum'da Düzenlediği Saldırıda 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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İsrail'in İran'ın Kum kentinde gerçekleştirdiği saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırı sivil bir binaya düzenlendi.

İsrail'in İran'ın Kum kentinde sivil bir binaya düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum'da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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