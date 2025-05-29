İsrail'in Koyun Bağışı Senegal'de Tepki Çekti

İsrail'in Dakar Büyükelçiliğinin bazı ailelere kurban bayramı için 77 koyun bağışlaması tepki çekti.

İsrail'in Dakar Büyükelçiliğinin X hesabındaki paylaşımda, "İsrail devletinin bağımsızlığının 77. yıl dönümü vesilesiyle" bazı ailelere 77 koyun bağışlandığı ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "bağış törenine" ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Öte yandan Senegal Filistin Koalisyonu ise söz konusu faaliyetlere tepki gösterdi.

Koalisyon üyelerinden Saliou Bocoum, basına yaptığı açıklamada, "İsrail Büyükelçiliğinin bağışladığı koyunları yemek Filistin'de öldürülen çocukların etini yemekle aynı şey. Bu bir hayır işi değil, soykırımcı bir halkla ilişkiler çalışması." diyerek, bu yardımların kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

Bocoum, İsrail Büyükelçiliğinin, ramazan boyunca yardım kolisi dağıttığına hatta din adamlarına çeşitli hediyeler gönderdiğine dikkati çekerek, İsrail'in yoksul halkı istismar etmeye çalıştığını söyledi.

İsrail 2006'dan bu yana aynı faaliyeti yürütüyor

İsrail'in Dakar Büyükelçiliği 2006'dan bu yana her kurban bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine bağış altında söz konusu faaliyeti sürdürüyor.

Her yıl ülkede tartışma konusu olan faaliyetler için, bazı imam ve din alimleri, "İsrail'in propaganda için yaptığı bu bağışların kabul edilmemesi gerektiği" konusunda her yıl uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Senegalli bazı aktivist gruplar da İsrail'in gelecek sene Dakar'da düzenlenecek 2026 Gençlik Olimpiyatlarına katılımının da yasaklanması istiyor.

İsrailli Büyükelçi üniversitede yuhalanmıştı

İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks da 27 Mayıs'ta Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) davet edildiği bir panel öncesinde öğrenciler tarafından yuhalanmıştı.

Waks, tepkiler yüzünden konuşmasını yapamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kalmış, öğrenciler ellerinde Filistin bayraklarıyla Waks'ın peşinden giderek "Özgür Filistin" sloganları atmıştı.

Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kabo Verde ve Çad'a da akredite olan Waks, güven mektubunu 8 Mayıs'ta Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ye sunmuştu.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.