İsrail'in Kontrol Noktaları, Filistinli Düğününü Mahvetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaları, Filistinli Nidal Cebbara'nın düğün günü sevincini kursağında bıraktı.

Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesinde yaşayan Cebbara'nın düğün günü İsrail'in engellemesi nedeniyle hayal ettiği gibi olmadı.

Cebbara, müstakbel eşini Turmus Aya'ya komşu Sincil beldesindeki bir güzellik salonuna götürmek için süslenmiş düğün aracıyla yola çıktı.

Ancak İsrail ordusunun koyduğu demir kapı Filistinli çiftin en mutlu gününü uzun bir bekleyişe dönüştürdü.

İsrail ordusunun koyduğu demir kapıyı arabasıyla aşamayan Cebbara, gelini güzellik salonuna götürmek için demir kapının olduğu noktaya arabasını bırakıp, güzellik salonuna gitmek için başka bir araç kiralamak zorunda kaldı.

Sincil beldesinden aktivist Ayid Gafri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cebbara'nın yalnızca müstakbel eşini güzellik salonuna götürmek istediğini ancak İsrail ordusunun koyduğu demir kapının buna engel olduğunu söyledi.

Gafri, Cebbara'nın güzellik salonuna gidip gelebilmesi için düğün arabasını demir kapının ardında bırakarak başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında geçici ve kalıcı 916 kontrol noktası bulunuyor. Bunlardan 243 demir kapı Ekim 2023'te İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlatmasından sonra yerleştirildi.

Batı Şeria'daki hareket özgürlüğü kısıtlanan Filistinliler, İsrail'in kontrol noktalarını kapatması sebebiyle şehirler ve beldeler arasında birden fazla ulaşım aracı kullanmak zorunda kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.