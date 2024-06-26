İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de Filistinliler ağaç yapraklarıyla doymaya çalışıyor

İsrail'in 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde kıtlığın yeniden baş göstermesiyle hayat mücadelesi veren Filistinliler, ağaç yapraklarını yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Gazze kentinde yaşayan Said Ebu Abdo, 8 yaşındaki oğlu Mecid ile 5 yaşındaki kızı Sara'yı biraz pirinçle pişirilmiş dut ağacı yaprakları yemeleri için ikna etmenin yollarını arıyor.

Ebu Abdo, dut ağacı yapraklarının İsrail saldırılarından önce Gazze'de tükettikleri ve çocuklarının sevdiği asma yaprağının bir türü olduğunu söyleyerek aç çocuklarını ikna etmeye çalışsa da yaprakların tadının acı olması nedeniyle çocuklar yemeyi kabul etmiyor.

Gıda ve temel yaşam mazlemelerinin bulunmadığı bölgede baş gösteren kıtlığın etkileri, Ebu Abdo ve çocuklarının zayıf vücutlarından, solgun ve yorgun yüzlerinden açık bir şekilde görülüyor.

Ebu Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kıtlık bir kez daha Gazze kenti ve kuzeyde hayalet gibi dolaşıyor. Durum gittikçe kötüleşiyor. İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardımların ve ürünlerin bize ulaşmasını engellemesiyle artık ağaç yaprakları yer hale geldik." dedi.

İsrail'in Gazze'de sağlık hizmetlerini hedef aldığını hatırlatan Abdo, "Yetersiz beslenme, bağışıklık sisteminin zayıflaması, sağlık ve çevre felaketlerinin yaygınlaşması ve İsrail ordusunun tekrar tekrar hedef aldığı sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olmayışı nedeniyle bulaşıcı hastalıklar bizi ve çocuklarımızı bitiriyor." diye konuştu.

Abdo, uygun ve sağlıklı gıdaların olmayışı nedeniyle birçok kez hepatit ve gastroenterit gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanan çocuklarının hayatından endişe ettiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarını kontrol ederek insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle kıtlığın yeniden baş gösterdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentindeki Filistinliler, daha önceden alabildikleri konserve yiyecekler ve yabani otlarla beslenmeye çalışıyor.

"Açlıktan akla hayale sığan-sığmayan her şeyi yemek zorunda kaldık"

Gazze kentinde yaşayan 28 yaşındaki Mahud el-Bevvab, es-Sahabe pazarında ailesinin bazı temel ihtiyaçlarını almak için dolaşsa da ürünlerin bulunmaması nedeniyle istediklerinin büyük çoğunluğunu satın alamadı.

Bölgedeki diğer pazarlar gibi Sahabe pazarı da bomboş ve İsrail saldırıları nedeniyle ekonomik zorluklarla da mücadele eden Filistinliler, fiyatlardaki ciddi artış sebebiyle satın alması zorlaşan birkaç sebze ve ürün hariç pazarda herhangi bir şey bulamıyor.

Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sebze, meyve, et ve temel ihtiyaçlar bulunmazken, bu durum pazardaki fiyatlarda büyük bir yükselişe neden oldu. Bölgede bir kilogram domates yaklaşık 30 dolar, bir kilo soğan yaklaşık 60 dolar, salatalık 15 dolar ve bir yumurta ise 4 dolardan satılıyor.

Filistinli Bevvab, AA muhabirine, "Fiyatlar delice yükseldi, bulanan ürünler önceden depolanan ve kaliteli olmayan ürünler. Bu ürünleri de özellikle herkesin nakit parası olmadığı için son derece sınırlı miktarlarda satın alabiliyoruz." dedi.

Kıtlıkla başa çıkmaya çalıştıklarını söyleyen Bevvab, "Yiyebileceğimiz hiçbir şey yok, sebze, meyve, et hiçbir şey yok. Açlıktan akla hayale sığan-sığmayan her şeyi yemek zorunda kaldık. Hayvan yemi, ağaç yaprakları, yabani otlar ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalar..." ifadelerini kullandı.

Bevvab, sağlıksız beslenme sebebiyle çok sayıda kişinin hastalanarak ve zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, Gazze kenti ile kuzeyde kıtlık belirtilerinin ortaya çıktığını söylemişti.

Ebu Safiye, yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilen çocuklardan son bir hafta içinde 4'ünün yaşamını yitirdiğini, son iki hafta içinde de yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle 250 çocuğun hastaneye getirildiğini açıklamıştı.

Gazze'deki gazetecilerden "açlık" açıklaması

El-Meyadin televizyon kanalı muhabiri Mahmud el-Avadiyye, Gazze ve kuzey bölgelerindeki kıtlığa değinerek, "Ben Gazze Şeridi'nin kuzeyinden gazeteci Mahmud El-Avadiyye, açım ve ailem 8 aydır benden uzakta. Savaş süresince 20 kilodan fazla zayıfladım." dedi.

Avadiyye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemek yemek istiyorum ama hiçbir şey bulamıyorum, aylardır et yiyemedik." ifadesini kullandı.

Aksa'nın Sesi Radyosu'nda çalışan gazeteci Mahmud el-Amudi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hala öğle yemeği yiyemedim çünkü ekmek, dukkah (kuru yemiş ve baharat karışımı toz) ve toz kırmızı biber yemekten midem yanıyor." şeklinde konuştu.

Filistinli gazeteci Usame el-Aşiy de Gazze'de ailesiyle birlikte mücadele ettiği açlıktan serzenişte bulundu.

Aşiy, "Ben gazeteci Usame el-Aşiy, eşim hamile ve çok aç. Eşim aç olduğu için çok korkuyorum, ailem, arkadaşlarım ve komşularım da aç." diye konuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle birçok kez yerinden edilmek zorunda kalan Filistinliler, yiyecek, temiz su, hijyen malzemesi, kalacak yer ve altyapı eksikliği sebebiyle zorlu hayat şartları altında yaşamaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 12 Haziran'da Gazze'de nüfusun yarısının, yani 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasında ölüm ve açlıkla karşılaşacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.