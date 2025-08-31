İsrail'in kıtlığa neden olduğu Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, Şeyma el-Eşram isimli çocuk, İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikası ve gerekli sağlık hizmetine ulaşamaması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları ve ablukasını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle ölümler, çocuklar ve yetişkinler arasında her geçen gün artıyor.

Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'nda binlerce insani yardım tırı bekletilirken, İsrail sadece sınırlı miktarda yardım girişine izin veriyor.

İsrail sözde insani gerekçelerle yardımlara izin verdiğini iddia etse de Gazze'deki hükümete göre ulaştırılan yardımlar toplam ihtiyacın yalnızca yüzde 14'ünü karşılıyor.

Son bir aydır girişine izin verilen az miktardaki gıda ve ticari ürünün çoğu temel gıda maddesi değil ve pazarlarda fahiş fiyatlarla satılıyor.