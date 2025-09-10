İsrail'in Katar'daki Hamas Saldırısında İyimserlik Yerini Karamsarlığa Bıraktı

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da dün Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırı konusunda, ilk saatlerde hakim olan "iyimserliğini" kaybetti.

İsrail ordu radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırıdan sonraki ilk saatlerde, "başarılı" olduklarını düşünen İsrailli yetkililer, artık saldırının başarısız olduğunu düşünmeye başladı.

Kaynakların "Durum iyi görünmüyor, iyimser değiliz." dediği aktarılan haberde, İsrail'de bu sabah itibarıyla saldırının sonuçlarına ilişkin belirgin bir karamsarlığın oluştuğuna dikkati çekildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi de İsrail'in saldırının başarılı olup olmadığına dair resmi bir doğrulamayı hala yapmamasına dikkati çekti.

İsrailli yetkililerin, Hamas'ın saldırının başarısız olduğunu açıklamasına rağmen dün akşam ısrarla başarılı olduğunu belirtmesine karşın resmi açıklamanın yapılmamış olmasının soru işaretlerini artırdığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Katar'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceğini kaydetmişti.

İsrail, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Hamas'ın birçok üst düzey isminin bu suikastta hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Hamas ise lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.