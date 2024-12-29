İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi yapıldı

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde saldırı altındaki Gazze'ye destek amacıyla eylem düzenledi.

İkindi namazının ardından Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, tekbir getirip "Direnen Gazze kazanacak" yazılı pankart açtı.

Katılımcılar daha sonra "Nehirden denize Özgür Filistin", "katil İsrail Filistin'den defol", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Şama gelen özgürlük Filistin'e gelecek", "Baas devrildi, sıra siyonizmde" sloganları atarak, kortej eşliğinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Burada platform adına konuşan Kubilay Aşkın Durdağ, İsrail'in saldırılarının soykırıma dönüşerek devam ettiğini söyledi.

Durdağ, "Sadece Gazze'nin değil, sadece Filistin ve Mescid-i Aksa'nın değil, sadece Müslümanların da değil, aksine, tüm insanlığın onurunu savunmak için yılmadan yıkılmadan savaşan, direnen, kurban veren Gazze'nin yiğit evlatlarına, kahraman annelerine, fedakar babalarına İstanbul'dan selam olsun." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 17 bin 500'ü çocuk, 12 bini kadın olmak üzere 50 bine yakın Filistinli şehit edilirken, 110 bin kişinin de yaralandığını söyleyen Durdağ, "Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor." dedi.

Durdağ, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırısı sırasında, robotlar aracılığıyla bombalı saldırılar düzenlediğini, bölgedeki evlere de zarar vererek sivilleri katlettiğini ifade etti.

İsrail ordusunun tahliye emrine karşı direnen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye dahil birçok sağlık çalışanının da alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü kaydeden Durdağ, şunları söyledi:

"Sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesi ve Gazze'nin kuzeyinde 80 günü aşkın süredir devam eden kuşatma, bölgede kalan 75 bin Filistinlinin hayatını riske atıyor. İsrail ordusu bölgedeki hastaneleri kasıtlı olarak hedef alıyor. Bölgede hayata tutunmaya çalışan sivillerin son imkanı olan hastanelerin tamamen yok edilmesi ve böylece Gazze kuzeyini insansızlaştırma projesinin tamamlanması hedefleniyor. Bebekler siyonist kurşunlara hedef olurken, çadırlar ateşe verilirken, hastaneler bombalanırken, ambulanslar, basın mensupları, kadınlar, siviller kasten hedef alınırken susmak, sessiz ve eylemsiz kalmak Müslümanlıkla da bağdaşmaz."

Açıklama sonrasında yapılan duanın ardından eylem sona erdi.