İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da aylardır süren saldırılarında 58 Filistinli öldü 47 bin kişi yerinden oldu

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde aylardır devam eden İsrail saldırıları sonucunda 58 Filistinli hayatını kaybetti, 47 bin kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Cenin kenti ve kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri operasyonlarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, FKÖ Mülteci İşleri Dairesi, İsrail'in Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarının "58 Filistinlinin şehit olmasına, yüzlercesinin yaralanmasına ve evler ile altyapının geniş çapta tahrip olmasına" yol açtığını açıkladı.

Açıklamada, Cenin'de ölenlerin sayısının 44'e ulaştığı, yüzlerce kişinin yaralandığı ve vilayet nüfusunun yüzde 25'inin yerinden edildiği belirtilerek "İşgalin saldırıları, kamp ve çevresinden 22 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana en az 250 kişi gözaltına alındı, 2 bin öğrenci eğitimden mahrum bırakıldı.

Açıklamada, Cenin kampında 650'den fazla binanın (yüzlerce konut) yıkıldığı, altyapının neredeyse tamamen çöktüğü ve kampın yüzde 70'inin yıkılarak yeni yollar ve bölünmüş mahallelerle "yeni bir coğrafi gerçeklik" oluştuğu ifade edildi.

FKÖ, saldırıların şubat ayından bu yana Cenin ve Tulkerim'de 72 okulun kapanmasına ve 26 bin öğrencinin eğitimden mahrum kalmasına yol açtığını da kaydetti.

Tulkerim kenti ve Nur Şems kampına yönelik saldırılarda ise bir çocuk ve biri sekiz aylık hamile 2 kadının da aralarında bulunduğu 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Devam eden saldırılar sonucu 600'den fazla ev tamamen, 2 bin 573 ev ise kısmen yıkıldı. Yalnızca Nur Şems kampında 48'den fazla bina yıkılırken, mahalleleri birbirinden ayırmak için yollar yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "yaklaşık 300 dükkanın yıkıldığı, binlerce ailenin eşyalarının zarar gördüğü, 2 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı ve 25 bin kişinin yerinden edildiği" vurgulandı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki soykırımla paralel olarak Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin verilerine göre bu süreçte en az bin 16 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.