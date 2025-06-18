İsrail'in İsfahan'a Saldırısında Sivil Kayıplar

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İsrail'in İran'ın İsfahan kentinde düzenlediği saldırılarda iki sivil aracın hedef alındığı ve araçlarda bulunan iki ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda hamile bir kadın ve bebeğin de bulunduğu ailelerin kaybı derin üzüntü yarattı.

İsrail'in, İran'ın İsfahan kentinde düzenlediği dünkü saldırılarda 2 sivil aracın hedef alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İsrail dün akşam İsfahan'a düzenlediği saldırılarda 2 şahsi aracı hedef aldı.

Saldırıda araçlarda bulunan iki ailenin tüm fertlerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıya hedef olan araçların birinde hamile bir kadın ile eşinin yanarak öldüğü aktarıldı. Diğer araçta yaşamını yitirenlerin arasında da bir bebeğin olduğu kaydedildi.

-? ?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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