İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na Saldırısında Ağır Hasar

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İsrail'in 16 Haziran'da İran'da düzenlediği saldırıda İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na ait 'Cam Bina' olarak bilinen yapıda ağır hasar meydana geldi. Patlama sonrası duvarlar yıkıldı, camlar kırıldı ve eşyalar dışarı savruldu. Saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

- İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nda İsrail saldırısının yol açtığı hasar görüntülendi

TAHRAN - İsrail'in 16 Haziran'da İran'da hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumunun yerleşkesinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi.

İsrail'in 16 Haziran Pazartesi günü İran'a düzenlediği saldırılarda hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" olarak bilinen yapıda ağır hasar meydana geldi. Saldırı sonrası patlamanın şiddetiyle binanın büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, içerideki eşyaların dışarı savrulduğu görüldü. Duvarların yıkıldığı, camların büyük bir bölümünün kırıldığı ve ofislerin ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kameraya yansıdı.

Saldırının ardından yapılan açıklamada, 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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