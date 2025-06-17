İsrail'in İran'daki Saldırısında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail'in İran'ın İsfahan eyaletindeki Kashan şehrindeki bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrasında toplam ölü sayısı 220'yi geçti.

(ANKARA) - İsrail'in, İran'ın İsfahan eyaletindeki Kashan şehrindeki bir kontrol noktasına yönelik saldırılarında, en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı duyuruldu.

İran'ın, yarı resmi haber ajansı Mehr haber ajansının aktardığına göre, bu sabah İsrail, İsfahan eyaletindeki Kashan şehrindeki bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda, en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı bildirildi.

İsfahan Valisi'nin güvenlik yardımcısı Ekber Salih de İsrail saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiğini ve dört kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana, toplam 220'den fazla kişi hayatını kaybetti; ölenlerin arasında en az 70 kadın ve çocuğun bulunduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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