İsrail'in İran'daki Doğalgaz Rafinerisine İHA Saldırısı

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İsrail'in İran'daki Doğalgaz Rafinerisine İHA Saldırısı
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İran medyası, İsrail'e ait İHA'ların Güney Pars doğalgaz sahasında yer alan Fajr Jam Gaz Rafineri Şirketi'ne saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda LPG tanklarının hedef alındığı ve sonrasında rafineride yangın çıktığı bildirildi.

(ANKARA) - İran medyası, İsrail'e ait mikro hava araçlarının (İHA) ülkenin güneyinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının 14. fazında yer alan Fajr Jam Gaz Rafineri Şirketi'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırının hedefinde LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) tanklarının olduğu bildirildi.

İsrail, İran ve Katar arasında paylaşılan ve dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden biri olarak bilinen Güney Pars sahasını ve Fajr Jam Gaz Rafineri Şirketi'ne ait LPG tanklarını hedef aldı. Saldırı sonrası rafineride yangın çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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