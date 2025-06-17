İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarında Balistik Füze Rampalarının Yarısı İmha Edildi

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İsrail ordusu, 13 Haziran’da İran’a düzenlediği geniş çaplı saldırılarda balistik füze rampalarının yarısını imha ettiğini iddia etti. Saldırılarda İran'a ait nükleer tesisler ve üst düzey komutanlar hedef alındı. Olayların ardından yaşanan misillemelerde de çok sayıda can kaybı oldu.

İsrail ordusunun 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda, İran'ın balistik füze rampalarının yarısını imha ettiği öne sürüldü.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, İran'a yönelik süren saldırılarda balistik füze fırlatıcılarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran'a ait balistik füze rampalarının yarısının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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